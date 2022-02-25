Омск, , 14:46 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 3832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 993 носителя коронавируса, выздоровели 2358 человек, госпитализация потребовалась 165 пациентам.

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