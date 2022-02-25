Анкара, , 14:47 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции нанесли серию авиаударов по северным районам Ирака и Сирии. Об этом 25 февраля сообщает Yeni Safak со ссылкой на министерство обороны Турции.

F-16D ВВС Турции Jerry Gunner

По данным журналистов, удары были нанесены в рамках операции «Северный орёл», направленной против вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией на территории Турции).

По данным ведомства, в результате атак на территории Ирака были убиты двое боевиков РПК. Ещё 10 человек были убиты в результате авиаудара по сирийской провинции Хасака.

По данным местных СМИ, удары были нанесены в ответ на серию диверсий, организованных РПК против турецких войск.