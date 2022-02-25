Якутия, 13 июля, 2004, 11:34 — ИА Регнум. 23 июля, накануне открытия III Международных спортивных игр "Дети Азии", республиканские детские газеты "Кэскил" и "Юность Севера" увидят свет на 16 полосах в цветном исполнении на якутском, русском, английском, китайском, корейском, монгольском языках.

Как сообщил заместитель редактора Александр Васильев-Кердюген, в период Игр газета будет печататься ежедневно на 8 полосах. Будут помещены материалы об истории Якутии, об истории Игр, о прославленных якутских олимпийцах Романе Дмитриеве, Павле Пинигине, Александре Иванове, о чемпионе мира Германе Контоеве, о героях первых Игр Георгие Балакшине и Леониде Спиридонове, которые завоевали право выступить на Олимпийских играх в Афинах, о якутских национальных видах спорта.

Будет опубликован материал о перспективном якутском борце, третьем призере предыдущих игр Иване Киме, дед которого был корейцем. Поздравления отправят своим учителям и друзьям молодые якутские специалисты, обучавшиеся в Монголии, Китае, Японии, Корее, сообщило ЯСИА.