Нью-Йорк, США, , 14:41 — REGNUM Американский музыкант Джон Бон Джови, солист группы Bon Jovi, продал свою квартиру в Манхэттене (США). Об этом 25 февраля пишет Daily Mail.

Джон Бон Джови, солист Bon Jovi Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, жильё площадью более 1,2 тыс. квадратным метров купили за $22 млн. Бон Джови приобрёл квартиру в 2017 году за $18,4 млн.

напоминает, что коллектив Bon Jovi образован в 1983 году. В состав группы входят вокалист Джон Бон Джови, клавишник Дэвид Брайан, бас-гитарист Хью Макдональд, гитарист Фил Икс и барабанщик Тико Торрес.

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