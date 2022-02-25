Нью-Йорк, США, 25 февраля 2022, 14:41 — REGNUM Американский музыкант Джон Бон Джови, солист группы Bon Jovi, продал свою квартиру в Манхэттене (США). Об этом 25 февраля пишет Daily Mail.
По данным СМИ, жильё площадью более 1,2 тыс. квадратным метров купили за $22 млн. Бон Джови приобрёл квартиру в 2017 году за $18,4 млн.
напоминает, что коллектив Bon Jovi образован в 1983 году. В состав группы входят вокалист Джон Бон Джови, клавишник Дэвид Брайан, бас-гитарист Хью Макдональд, гитарист Фил Икс и барабанщик Тико Торрес.
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