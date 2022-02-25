У Росавиации есть рычаги давления на санкции Британии — эксперт
Москва, 25 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. У Росавиации есть ряд рычагов давления на односторонние санкции Великобритании, направленные против российских авиакомпаний и свободы полетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова д. п. н., профессор Андрей Кошкин.
Jonathan Winton Photography
Самолёт Аэрофлота
«Возможными решениями может стать ограничения на рейсы в Россию британских авиаперевозчиков.
Однако наиболее серьезным и эффективным ответом будет полное закрытие российского воздушного пространства для всех маршрутов перевозок авиакомпаний Великобритании, в том числе транзитных.
Это создаст для Великобритании серьезные экономические и трансакционные издержки», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия сохраняет за собой право ответить на санкции, введенные Великобританией против российских авиакомпаний.
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