Кишинёв, , 14:40 — REGNUM Молдавия готова принять всех граждан Украины, которые попросят убежища. Об этом 25 февраля заявила на брифинге молдавский президент Майя Санду.

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Она выступила в связи тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию по защите Донбасса.

«Я хочу поблагодарить молдавских народ, который проявил сплочённость и помог разместить беженцев. У нас достаточное количество волонтёров, готовых помочь», — сказала Санду.

Она отметила, что за 24 февраля молдавская сторона приняла несколько тысяч беженцев. Их разметили в специальных центрах и обеспечили питанием.

Санду также заявила, что все государственные ведомства переведены в режим повышенной готовности. Власти внимательно следят за тем, что происходит на Украине.

Стоит отметить, ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что основным риском от событий на Украине для Молдавии это — беженцы. За последние сутки в страну въехало более 10 тыс. украинских граждан.

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