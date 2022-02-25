Москва, , 14:39 — REGNUM Пока российские миротворцы освобождают Донбасс и Украину «от нацистской сволочи и западных «кураторов»», некоторые представители российской «культуры» и шоу-бизнеса повели себя как настоящие предатели, с таким заявлением выступил в пятницу, 25 февраля, основатель информагентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.

Дудь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в списке «стыдящихся за Россию», говорящих «нет войне» с неонацистами и призывающих к участию в незаконных «акциях протеста» — Александр Роднянский, Антон Долин, Борис Акунин, Виталий Манский, Дмитрий Глуховский, Иван Ургант, Ксения Раппопорт, Лия Ахеджакова, Максим Галкин, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Юрий Дудь и другие «звезды».

«Многие из них живут на государственные гранты, получают зарплаты от государства, «творят» и лицедействуют за счёт государства, живут в России и за счёт России», — отметил Калинин.

Гражданам России следует «быть настойчивей и злее в обозначении наших позиций, активнее противостоять подобного рода «экспертам», а если надо, то и действовать решительней», считает он.

«И отдельно хочется добавить: «Предатели, вам не место в России!» Вы — не Россия, не её народ, а несколько десятков проявлений опухоли, которую нужно отсекать!» — добавил Калинин.