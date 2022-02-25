Кострома, 25 февраля 2022, 14:46 — REGNUM «Совкомбанк», зарегистрированный в Костромской области, попал под санкции США. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В связи с этим в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» и отделениях банка недоступны валютные переводы. Карты банка продолжат работать в России, но их использование за границей, в том числе на платежных системах Visa и Mastercard недоступно. Оплата покупок на зарубежных сайтах с карт банка также остановлена.
Кроме этого, «Совкомбанк» прекращает прием валютных вкладов и обмен валюты в офисах и приложении. Обслуживание текущих валютных счетов при этом остается без изменений.
Пресс-служба отмечает, что банк намерен «своевременно выполнять обязательства перед кредиторами» и обладает необходимым запасом по капиталу и ликвидности для преодоления негативного влияния санкций. Все счета клиентов на данный момент активны, операции с наличными проводятся без ограничений. Банк обещает сохранить основные направления кредитования, но временно приостановил выдачу ипотечных кредитов до стабилизации ситуации.
Справка: «Совкомбанк», основанный в 1990-х годах в Костромской области на данный момент является одним из системообразующих банков России. Входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. В 2002—2011 годах руководителем банка был Николай Журавлёв, сейчас он работает сенатором от области в Совете Федерации.
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