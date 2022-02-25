Москва, 25 февраля 2022, 14:37 — REGNUM В течение последних дней все рынки падали, следовательно, стоимость биткоина также снизилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщает, ИА REGNUM курс биткоина вырос на 11% за сутки. По данным на утро 25 февраля, первая криптовалюта торговалась на уровне $38,6 тыс. Вечером 24 февраля цена достигала $39,8 тыс.
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