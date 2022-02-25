Москва, , 14:37 — REGNUM В течение последних дней все рынки падали, следовательно, стоимость биткоина также снизилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Криптовалюта (сс) geralt

«Сейчас биткоин возвращается к среднемесячным значениям. Помимо этого, сегодня, 25 февраля наблюдалась стабилизации американского рынка.

В связи с этим биткоин может продолжить расти, но не существенно — в пределах средних месячных значений.

Поскольку традиционные фондовые рынки испытывают проблемы из-за геополитической ситуации то инвесторы могут воспринимать его как альтернативный инструмент диверсификации рисков», — пояснила эксперт.

Как сообщает, ИА REGNUM курс биткоина вырос на 11% за сутки. По данным на утро 25 февраля, первая криптовалюта торговалась на уровне $38,6 тыс. Вечером 24 февраля цена достигала $39,8 тыс.

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