Уфа, 25 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Экскурсионные перевозки по рекам Белой и Уфе намерены организовать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе

Данный вопрос был рассмотрен на заседании «Инвестчаса» в правительстве Башкирии. На первом этапе инвестор намерен задействовать в перевозках по рекам Уфе и Белой от памятника Салавату Юлаеву до микрорайона Сипайлово пять судов. При этом будет создано около 30 новых рабочих мест. Для реализации данного проекта предприятие намерено вложить 230 млн рублей. Первые рейсы планируется совершить в 2022 году.

Сообщается, что для школьников, многодетных семей и пенсионеров планируется установить льготную стоимость билетов.

На втором этапе реализации проекта предприятие намерено построить в Уфе плавучий ресторан на 300 посадочных мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал проект и поручил государственному комитету Башкирии по туризму представить предложения по организации экскурсий для социально незащищённых жителей региона.

«Мы давно искали надёжного партнёра для реализации подобного транспортного проекта. Отрадно, что такой компетентный перевозчик, как «Алые паруса», готов работать у нас в республике», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава Башкирии также поручил доложить на ближайшем «Инвестчасе» о планах по проведению дноуглубительных работ на реке Белой.