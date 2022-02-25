Киев, 25 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Отсутствие единой позиции и стратегии у государственных чиновников исполнительной власти Украины высшего ранга говорит о том, что украинская власть деморализована и потеряла контроль над ситуацией внутри страны и в международных отношениях. Об этом заявил народный депутат фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Украинская власть в лице президента Зеленского полностью потеряла контроль над ситуацией и не понимает, что делать дальше, — отметил в телеграм-канале политик. — Власть не знает, что делать, власть деморализована, власть завела нас в тупик, в экономический кризис, привела нас на порог войны. И во всем виноват Зеленский».

Кива уверен, что спасти ситуацию может лишь полная перезагрузка власти с дальнейшим привлечением профессионалов.

«Мой совет власти: единственное, что вы можете сегодня ещё сделать, — это сложить полномочия. Президент Зеленский должен распустить парламент, отправить в отставку правительство, сложить полномочия. При полной перезагрузке власти у нас появится шанс выйти из этого смертельного пике», — добавил народный депутат.

По его мнению, это позволит «малыми шагами выйти из сложившегося кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года петиция с требованием отставки Зеленского, несколько дней до этого вступившего в должность президента Украины, набрала свыше 25 тыс. голосов. Автором петиции значится Максим Безрук. Он считает, что первые же шаги Зеленского на посту президента разочаровывают граждан Украины и разбивают «временную народную консолидацию», которая, по его мнению, сложилась за период избирательной кампании.

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Безрук обвиняет Зеленского в том, что у него якобы нет моральных обязательств перед гражданами Украины, и в связи с этим требует его немедленной отставки. Позднее украинский лидер заявил, что не видит оснований для своей отставки.