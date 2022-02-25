Москва, , 14:30 — REGNUM Вице-премьер РФ Александр Новак провёл переговоры с зампредом Верховного совета Судана Мухаммедом Дагло. Об этом 25 февраля сообщает сайт правительства России.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе переговоров стороны обсудили развитие экономических отношений между двумя странами. Новак отметил, что Судан является важным партнёром России в Африке.

«У нас есть значительный потенциал для гармоничного диалога, развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, продвижении новых проектов, в том числе в сфере энергетики», — приводит слова вице-премьера сайт российского правительства.

Отмечается интерес Судана в развитии сотрудничества в горнорудной и нефтяной областях, а также к строительству электроэнергетической инфраструктуры и использованию энергии мирного атома.