Мариб, Йемен, 25 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Силы ПВО ополчения йеменских повстанцев-хуситов уничтожили ударный беспилотник ВВС Объединённых Арабских Эмиратов в небе над провинцией Мариб. Об этом сообщает близкий к командованию повстанцев телеканал Al-Masirah со ссылкой на официальное заявление командования повстанцев.

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По последним данным, дрон поддерживал с воздуха наступающие подразделения правительственной армии Йемена.

«Благодарение Богу, наши средства ПВО смогли сбить военный беспилотник американского производства (Scan Eagle), используя соответствующие вооружения. Мы продолжаем вести боевые действия по защите воздушного пространства округа Джуба в провинции Мариб», — заявил официальный представитель повстанцев Яхья Сари.