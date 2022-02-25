Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области праздник Масленица пройдет на базе усадьбы Демидовых в Тайцах. Об этом 25 февраля сообщила директор Паркового агентства Ленинградской области Елена Любушкина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обрядовое чучело во время Масленицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Гуляния пройдут в традициях XIX века. Для посетителей 6 марта будут доступны фотозоны, экскурсии, концертная программа. Организаторы обещают накормить всех «вкусными блинами и полезным иван-чаем».

Традиционно кульминацией масленичных гуляний станет сожжение чучела. При этом мероприятие будет проводиться в соответствии с действующими нормами эпидобстановки. Для этого изначальная территория празднования была увеличена и поделена на зоны.

Добавим, для того, чтобы добрать до места проведение, можно будет воспользоваться бесплатным автобусом, который будет курсировать от посёлка Тайцы до усадьбы.