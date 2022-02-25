Париж, , 14:26 — REGNUM В ООН заявили, что Франция нарушила права детей, задержанных в Сирии, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Отказ Франции репатриировать французских детей, которые годами содержались в сирийских лагерях в опасных для жизни условиях, нарушает их право на жизнь», — говорится в заявлении комитета по правам ребенка.

По данным комитета, Франция несет ответственность и должна защитить французских детей в сирийских лагерях. Франция репатриировала 11 из 49 детей, находящихся в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, финал Лиги чемпионов решено перенести во Франции.

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