Киев, 25 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в секретный бункер на фоне подхода российских войск к Киеву, об этом заявил 24 февраля корреспондент CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Он в бункере, по нашей информации, в секретном месте, хотя он говорит, что все еще находится в какой-то центральной части Киева», — заявил Мэтью Чанс из CNN.

С таким заявлением американский журналист выступил вскоре после того, как Зеленский выступил с очередным обращением к украинским гражданам.

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