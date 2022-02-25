Сеул, , 14:22 — REGNUM Армия США вернула под контроль Южной Кореи часть территории, на которой расположен гарнизон Йонсан, а также участки земли, расположенные к северу от Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Решение о возвращении 165 тыс. кв. м. было одобрено главой североамериканского департамента МИД Южной Кореи Лим Сан У и заместителем командующего вооруженными силами США в Южной Корее Скоттом Л. Плеусом.

Известно, что данное решение было принято на фоне стремления Сеула устранить препятствия для реализации проекта по строительству национального парка в Йонсане.

Напомним, что в декабре 2019 года военные США вернули Южной Корее четыре военные базы.

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