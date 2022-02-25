Москва, , 14:22 — REGNUM Под новые санкции, введенные США против России, попали пять российских банков: ВТБ, Сбер, ФК «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк». Ограничения, введенные санкциями, коснутся этих банков по-разному, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Учитывая тот факт, что четыре из них являются системообразующими, а Новикомбанк активно работает с оборонным комплексом Банк России объявил об их поддержке в случае необходимости.

Это является адекватной и предсказуемой реакцией в текущих условиях, отражающей цели деятельности российского регулятора, прописанные в федеральном законе о Банке России.

При этом все банки заявили, что санкции не являются для них неожиданностью и у них разработаны планы, позволяющие обеспечить бесперебойную работу в сложившихся условиях», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России и правительство РФ заявили, что окажут любую необходимую финансовую поддержку попавших под санкции банкам.

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