Москва, , 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили телефону ситуацию вокруг Украины, передаёт 25 февраля сайт Кремля.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в том числе привела к серьёзной деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Путин и Асад также обсудили тему сирийского урегулирования: в частности, продвижения политического процесса в рамках Астанинского формата в целях обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.