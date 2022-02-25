Москва, 25 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Наблюдаемому в настоящее время увеличению стоимости биткоина может способствовать то, что инвесторы стали реинвестировать деньги из российских акций в криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что биткоин снова подорожал на 11%, хотя перед этим упал на 12%.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«На фоне новостей о ситуации вокруг Украины криптовалютный рынок начал падать, как и фондовый, но в чуть меньшем масштабе. 24 февраля цена биткоина снизилась более чем на 10%, преодолев отметку в 35 тыс. долларов. Связано это с большой неопределенностью инвесторов. В ситуации обсуждения санкций и возможных ограничений для России многие старались вернуть деньги в российские банки или вовсе их обналичить, — сказала Кошелева. — Однако сейчас падение биткоина компенсируется его ростом. Такому увеличению стоимости может способствовать то, что частично инвесторы стали реинвестировать деньги в криптовалюты из российских акций».

Как пояснила Кошелева, многие инвесторы ожидали «криптозимы», однако ситуация остается неопределенной.

«На котировки может повлиять геополитическая обстановка или ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, биткоин смог отыграть большую часть потерь на текущей неделе.