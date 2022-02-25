Москва, , 14:21 — REGNUM Участники группы, находившиеся в международном розыске за убийство футбольного агента в Латвии, задержаны в Москве при содействии сотрудников правоохранительных органов Брянской области, сообщила ИА REGNUM 25 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным следствия, двое граждан Латвии могут быть причастны к убийству футбольного агента в апреле 2021 года в Риге. Кроме того, один из задержанных подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев — Брянск, расследованием этого уголовного дела занимается СУ СК России по Брянской области.

«Один из фигурантов доставлен в следственные органы в Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию», — уточнила Ирина Волк.

Задержание проводили оперативники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из российского НЦБ Интерпола и оперативниками Управления МВД России по Брянской области.