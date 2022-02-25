Москва, 25 февраля 2022, 14:21 — REGNUM Участники группы, находившиеся в международном розыске за убийство футбольного агента в Латвии, задержаны в Москве при содействии сотрудников правоохранительных органов Брянской области, сообщила ИА REGNUM 25 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эмблема МВД
Эмблема МВД

По данным следствия, двое граждан Латвии могут быть причастны к убийству футбольного агента в апреле 2021 года в Риге. Кроме того, один из задержанных подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев — Брянск, расследованием этого уголовного дела занимается СУ СК России по Брянской области.

«Один из фигурантов доставлен в следственные органы в Брянск, в отношении второго решается вопрос об экстрадиции в Латвию», — уточнила Ирина Волк.

Задержание проводили оперативники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из российского НЦБ Интерпола и оперативниками Управления МВД России по Брянской области.