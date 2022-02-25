Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки нашлось менее 300 желающих привиться от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 февраля.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 36,88 тыс. человек (+212 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 995,49 тыс. человек (+4107 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области предполагается привить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения.

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