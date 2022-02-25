Москва, , 14:14 — REGNUM Специальная военная операция России по защите республик Донбасса позволит в течение короткого времени установить на Украине мир и предотвратить более масштабный конфликт на территории Европы. Об этом 25 февраля заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Нарышкин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе», — сказал он.

Также глава СВР добавил, что российская специальная военная операция на Украине является результатом тотального игнорирования странами Запада интересов России в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, если её Вооруженные силы прекратят сопротивление.