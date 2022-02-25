Москва, , 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может быть в скором времени убит. Об этом 25 февраля заявил директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем смерть Зеленскому грозит не от российских солдат, а от своего окружения или западного истеблишмента, который заинтересован в том, чтобы сделать из него «сакральную жертву».

«Зеленский теперь им нужен, как сакральная жертва. Никак иначе. Ему нужно скорее бежать и сдаваться ближайшим российским войскам. Потому что в противном случае его свои же грохнут и скажут, что это Россия сделала», — сказал Егорченков.

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