Рига, 25 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Более 20 подданных Латвии выразили готовность покинуть Украину, в Риге организуется отправка нескольких автобусов. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил парламентский секретарь МИД страны Занда Калниня-Лукашевича.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Она отметила, что первые граждане Латвии уже прибыли во Львов, где им были предоставлены услуги по размещению. Министерство иностранных дел оказывает консульскую помощь прибывшим.

В четверг, 24 февраля, на телефон консульства Латвии поступило около 400 звонков. «Есть те, кто спрашивает, как им лучше передвигаться, как добраться до Львова, где возможна эвакуация. Есть и те, кто переживает за своих близких», — рассказала Калниня-Лукашевича.

Сообщается, что место сбора эвакуируемых граждан Латвии расположено в хостеле «Сакура» во Львове. Точное время эвакуации пока не называется.