Подгорица, , 14:10 — REGNUM Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Черногории вырастет на шесть процентов в 2022 году.

Рост (сс) nattanan23

«Восстановление роста ожидается в 2021 и 2022 годах на уровне 12% и 6% соответственно, что в первую очередь будет стимулироваться нормализацией туризма», — говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ) по Черногории.

«Ожидается, что сильный импульс роста сохранится в 2022 году, но ожидается, что производство останется ниже допандемического тренда в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете МВФ.

МВФ заявляет, что эпидемия сильно ударила по экономике, но идет активное восстановление.