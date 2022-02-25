Москва, , 14:10 — REGNUM Западные страны совершенно неадекватно воспринимали обязательства Украины по Минским договорённостям. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

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«Я не могу поверить, что западные политики и дипломаты, постоянно категорически отвергая любые попытки заставить Киев выполнить Минские договорённости, надеялись, что так будет вечно. Что вечно мы будем терпеть, как угнетаются русские, как запрещается русский язык», — заявил Лавров.

«Вы мне ответьте на вопрос: если в Ирландии запретят английский, какая будет ваша реакция?.. Поэтому у нас не было недостатка в дипломатическом решении конфликта. Конечно, любые операции вооружённые, направленные в том числе на восстановление демократического порядка», — указал он.