Уфа, 25 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Бывшего начальника управления образования г. Нефтекамска оштрафовали за растрату бюджетных средств в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ervins Strauhmanis Деньги

В суде было установлено, что фигурантка уголовного дела с 2015 года по 2018 год незаконно начисляла подчиненным сотрудникам, а также главам образовательных учреждений, повышенные премии.

«В последующем по её требованию педагоги отдавали деньги главному бухгалтеру, которые тратились на проведение праздничных мероприятий для коллектива и иные подарки, в том числе для личных нужд злоумышленницы», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в результате бюджету города был причинен ущерб в размере более 1,4 млн рублей.

Помимо этого, зимой 2015 года обвиняемая фиктивно оформила документы о приеме на работу водителя первого замглавы администрации города. На основании недостоверной информации, внесенной в табель учета рабочего времени, мужчина незаконно получил свыше 150 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, растраты вверенного чужого имущества с использованием служебного положения, а также в служебном подлоге.

Сообщается, что в феврале 2019 года фигурантка уголовного дела была освобождена от занимаемой должности. Свою вину она не признала.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры намерены обжаловать данный приговор из-за чрезмерной мягкости наказания.