Москва, , 14:07 — REGNUM Россия готова к переговорам с Украиной, если её Вооруженные силы прекратят сопротивление. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооружённые силы откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать. Пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможности определить свою судьбу», — заявил Лавров.