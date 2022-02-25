Кишинёв, , 14:06 — REGNUM В Молдавию за 12 часов с вечера 24 февраля въехали 9777 граждан Украины. Информацию об этом 25 февраля разметили на официальный телеграм-канале молдавского правительства.

Беженцы Alalam.ir

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Сообщается, что за этот период молдавско-украинскую границу всего пересекли 19 645 человек. Из них 12 694 — с территории Украины. Все четыре пункта на границе переполнены.

В Молдавии создают лагеря для временного размещения беженцев. Ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что основным риском от событий на Украине для Молдавии это — беженцы.

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