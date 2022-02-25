Москва, , 14:05 — REGNUM Бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины (2014−2019), экс-верховного главнокомандующего вооружёнными силами Украины, бывшего председателя Верховной рады Александра Турчинова хотят придать показательному суду за военные преступления в Донбассе. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве обороны России сообщает телеграм-канал Mash.

Турчинов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Российским разведчикам дан особый приказ постараться помешать бегству Александра Турчинова с Украины», — пишет канал.

Напомним, Турчинов отдал приказ о бомбёжке центра Донбасса в 2014—2015 годах. Моменты попадания ракет засняли камеры видеонаблюдения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России сообщили о намерении привлечь к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Среди фигурантов будущего процесса упомянут и экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов.

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