Кострома, , 15:25 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил Таджикистану усилить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он заявил на заседании межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», прошедшем 25 февраля 2022 года.

Флаги

Губернатор рассказал о готовности региона обучать таджикских студентов, поставлять в азиатское государство автокраны и оборудование для пищевых предприятий. В ответ от Таджикистана ждут поступления тканей, фруктов и овощей.

«Приглашаем коллег из Таджикистана к сотрудничеству в ювелирной отрасли. Таджикскую молодежь будем рады принять на обучение ювелирному делу в Костромском государственном университете и Красносельском училище художественной обработки металлов. Уважаемые коллеги, мы готовы к новым поставкам оборудования для пищевой промышленности, автокранов. Область заинтересована в поставках хлопкового сырья и хлопковых тканей, а также формирования новых поставок в торговые сети и социальную сферу региона фруктов, овощей и другой пищевой продукции из Таджикистана», — сказал Ситников.

Также речь шла об увеличении экспортных поставок древесины из Костромской области. В настоящее время продукцию такого рода в республику поставляют фанерные предприятия «Свеза Кострома» и «Свеза Мантурово». В марте 2022 года в городе Галиче, имеющем статус территории опережающего развития, запустится фанерный комбинат. Он будет самым крупным в России по производству большеформатной фанеры. Кроме этого, наладить связи с Таджикистаном готов Буйский химический завод, производящий минеральные удобрения.

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