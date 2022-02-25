Костромской губернатор предложил Таджикистану усилить торговые связи
Кострома, 25 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил Таджикистану усилить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он заявил на заседании межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», прошедшем 25 февраля 2022 года.
Губернатор рассказал о готовности региона обучать таджикских студентов, поставлять в азиатское государство автокраны и оборудование для пищевых предприятий. В ответ от Таджикистана ждут поступления тканей, фруктов и овощей.
Также речь шла об увеличении экспортных поставок древесины из Костромской области. В настоящее время продукцию такого рода в республику поставляют фанерные предприятия «Свеза Кострома» и «Свеза Мантурово». В марте 2022 года в городе Галиче, имеющем статус территории опережающего развития, запустится фанерный комбинат. Он будет самым крупным в России по производству большеформатной фанеры. Кроме этого, наладить связи с Таджикистаном готов Буйский химический завод, производящий минеральные удобрения.
Справка: наиболее активное торгово-экономическое сотрудничество Костромская область осуществляет с Белоруссией, Узбекистаном, Турцией и Казахстаном. Экспорт товаров по итогам 9 месяцев 2021 года составил 4,1 млрд долларов США.