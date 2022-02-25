Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) выиграл дело против парфюмерной компании Parlux. Об этом 25 февраля пишет Daily Mail.

Jay Z Cori Martin

Апелляционный суд постановил, что Parlux должна выплатить Jay-Z $4,5 млн. «История ясна: Parlux продавала лицензионные продукты после 31 июля 2015 года, но не выплачивала лицензионные отчисления с этих продаж», — заключил судья Джон Хиггитт.

ИА REGNUM напоминает, что компания Parlux подала в суд на $68 млн против Jay-Z ещё в 2016 году, обвинив его в невыполнении сделки по продвижению его же парфюма. В ходе судебного разбирательства присяжные заключили, что ни одна из сторон не должна друг другу денег, однако позже рэпер подал апелляцию и выиграл $4,5 млн гонорара.

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