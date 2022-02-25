Москва, , 14:03 — REGNUM Конвенция Монтрё регламентирует закрытие Турцией проливов для военных кораблей воюющих государств, но на торговые суда это не распространяется, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом даже военный флот все равно будет иметь возможность вернуться на базу.

Россия является для Турции одним из главных внешнеэкономических партнеров. И экспорт услуг тут занимает ключевое место.

Скоро открывается пляжный сезон в Турции. При этом российские граждане являются одними из основных потребителей данных услуг.

В связи с этим, вряд ли турецкие власти пойдут на серьезное обострение отношений с российской стороной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

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