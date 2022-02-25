Москва, 25 февраля 2022, 14:03 — REGNUM Конвенция Монтрё регламентирует закрытие Турцией проливов для военных кораблей воюющих государств, но на торговые суда это не распространяется, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.
Как сообщало ИА REGNUM, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.
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