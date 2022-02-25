Джидинский район, Бурятия, 25 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Врачам удалось минимизировать риск ампутации ног у подростков, которых подстрелил отчим в Джидинском районе Бурятии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следственный комитет России Подозреваемый в покушении на убийство подростка. Бурятия

По словам руководителя ведомства Евгении Лудуповой, у медиков были большие опасения из-за обширных травм и серьёзного повреждения сосудов.

«Но наши хирурги смогли восстановить сосуды, восстановить кровообращение, это самое важное. Сейчас идет реконструктивно-восстановительный этап», — отметила она.

23 февраля пострадавших доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. На их эвакуацию бортом санитарной авиации из республиканского бюджета было выделено 3,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь на 14 февраля в селе Оёр. Местный житель выстрелил из гладкоствольного дробовика в 16-летнего подростка, которого принял за любовника сожительницы.