Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге в рамках празднования Масленицы раздадут 10 тыс. блинов. Об этом 25 февраля заявила директор по внешним связям и развитию Музейно-досугового комплекса ЦПКиО им. С.М. Кирова Марина Бережная, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Блины на масленицу

Темой праздника на Елагином острове станет фольклор и русское народное творчество. Можно будет принять участие в экскурсиях и мастер-классах. В мероприятиях примут участие три городских театра. Их планируют задействовать для создания трёх площадок театральных представлений с авторским взглядом на тему Масленицы.

В целом, планируется традиционная программа мероприятий, которая уже стала классической для Елагина острова. На территории парка появятся пять разных зон, которые позволят устроить настоящие гуляния для гостей и жителей города. По традиции на Масляном лугу сожгут большое чучело масленицы. При этом желающие могут оставить записки с невзгодами, тяготами и проблемами, которые потом будут сожжены вместе с чучелом.

Отметим, масленичная неделя стартует в Петербурге 28 февраля. Закончится праздник в воскресенье, 6 марта.