Рига, , 13:59 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина ввести войска на Украину «раскололо пополам российское общество», заявил в интервью латвийскому телевидению LTV посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Латвия Pixabay.com

Риекстиньш сослался на опросы общественного мнения, которые показали, что общество разделено на две одинаково противоборствующие части. При этом он считает, что «российское общество недовольно решением Путина»: «Кремлевская пропагандистская машина убедила значительную часть населения в необходимости войны на Украине, другая же — просто боится публично высказать свое мнение, идущее вразрез с госполитикой».

Риекстиньш отметил, что против войны в Украине выступили несколько представителей интеллигенции, журналисты и артисты.

На вопрос Латвийского телевидения, готово ли российское общество принять возможную изоляцию страны от внешнего мира, посол ответил, что, по его наблюдениям, российское общество стало относительно политически апатичным, так как якобы «вся оппозиция и инакомыслящие подверглись репрессиям».

Посол Латвии добавил, что для большинства граждан России «война с братьями-славянами» неприемлема.

24 февраля 2022 года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич «в связи с агрессией России против Украины» принял решение отозвать из Москвы латвийского посла Мариса Риекстиньша. Кроме того, Ринкевич распорядился прекратить выдачу виз гражданам Российской Федерации, кроме случаев, связанных с особыми гуманными соображениями.