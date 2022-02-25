Казань, , 14:17 — REGNUM В столице Татарии 24 февраля на базе школы №137 прошел этап городского конкурса под названием военно-спортивная игра «Мы — можем!». В ходе мероприятия определили лучшие правоохранительные отряды города, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Военное-спортивное соревнование в Казани Казань.16.мвд.рф

В военно-спортивном состязании принимали участие 12 команд из образовательных организаций Казани. Среди участников определяли лучших в стрельбе, сборке—разборке автомата Калашникова, оказании первой медицинской помощи пострадавшему. Также ребята демонстрировали физическую и строевую подготовку, творческие способности, знания законодательства России, регламентирующие права и обязанности несовершеннолетних.

В состав судейской бригады вошли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и отдела по работе с личным составом управления МВД России по городу Казани вместе с представителями управления образования и городского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша.

Итоги конкурса, а также выбор лучшего отряда профилактики Казани в 2021—2022 учебном году подведут в ближайшее время на XV слете правоохранительного движения школьников. В дальнейшем им предстоит защищать честь города на республиканском конкурсе.

ИА REGNUM напоминает, 15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь памятной даты, а также в связи с 95-летием ДОСААФ ветеранские организации Калуги организовали турнир по стрельбе.

Читайте также: Калужские ветераны организовали соревнования по стрельбе

Читайте также: На российской базе в Армении стартовал отбор на конкурс «Танковый биатлон»