Белгород, , 14:02 — REGNUM По результатам мониторинга озимых культур, в хорошем состоянии находится 51% посевов, сообщил 25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Посевные работы в поле Government.ru

Глава региона провёл совещание, посвящённое началу весенних полевых работ. Осенью 2021 года белгородские аграрии посеяли почти 426 тысяч гектаров озимых культур, из них — 417 тысяч га это пшеница. Более половины посевов находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном — 44,2%, в плохом — 4,6%.

«В этом году мы увеличиваем площади посева под сою и сахарную свеклу. То есть обязательства, которые были установлены Министерством сельского хозяйства РФ, будем выполнять. С семенами, ГСМ и техникой проблем нет. Только в прошлом году мы активно проводили работу по технической модернизации на сумму более шести миллиардов рублей. На эти средства был обновлён автопарк тракторов, сеялок и обрабатывающей техники. Районы сейчас приступают к подкормке озимых. Планируемый выход на поля нашими аграриями оценивается как середина марта. В этом году готовность заметно лучше, чем годом ранее», — заявил губернатор.

Государственная поддержка отрасли АПК в 2022 году составит 3,9 млрд рублей, из которых три миллиарда рублей это федеральное финансирование. Практически все средства, за исключением грантов, направят на возмещение части текущих затрат, понесённых сельхозтоваропроизводителями.