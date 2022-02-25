Половина посевов в Белгородской области в хорошем состоянии – губернатор
Белгород, 25 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. По результатам мониторинга озимых культур, в хорошем состоянии находится 51% посевов, сообщил 25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона провёл совещание, посвящённое началу весенних полевых работ. Осенью 2021 года белгородские аграрии посеяли почти 426 тысяч гектаров озимых культур, из них — 417 тысяч га это пшеница. Более половины посевов находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном — 44,2%, в плохом — 4,6%.
Государственная поддержка отрасли АПК в 2022 году составит 3,9 млрд рублей, из которых три миллиарда рублей это федеральное финансирование. Практически все средства, за исключением грантов, направят на возмещение части текущих затрат, понесённых сельхозтоваропроизводителями.