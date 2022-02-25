Ракка, Сирия, 25 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Курдское «правительство Сирийских демократических сил» (СДС), которое удерживает под контролем восточные районы Сирии, готово пойти на переговоры с правительством Сирии Башара Асада. Об этом 25 февраля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свой источник в руководстве СДС.

Kurdishstruggle Сирийские курды

По данным источника, переговоры могут пройти в Москве в ближайшее время. В ходе встречи стороны могут обсудить вопросы предоставления курдским территориям права автономии в составе Сирии.

Отмечается, что курды на переговорах прибегнут к «поэтапному подходу к сближению двух сторон», однако «конкретные соглашения будут обсуждаться отдельно». Стороны планируют начать переговоры с наиболее простых тем, по которым будет «проще договориться например об организации образования для сирийских школьников и студентов».