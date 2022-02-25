Москва, , 13:56 — REGNUM Демилитаризация и денацификация Украины — единственные цели российской спецоперации в этой стране. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы хотим, чтобы украинский народ, или, как сказал президент Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии определить свою будущую судьбу», — заявил Лавров.

«Россия обеспечит демилитаризации Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины — мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на всё это можно было закрывать глаза и смотреть так легкомысленно», — указал он.