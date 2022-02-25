Таллин, , 13:53 — REGNUM Эстонские политики и военные эксперты считают, что Украине необходимо продержаться несколько дней, потому что на «затяжную кампанию у Кремля не хватит сил». Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперты уверены, что переломным моментом станет удержание крупных городов, таких как Киев и Харьков.

Ситуация в Украине хоть и тяжелая, но не безнадежная, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут удержать свои позиции, считает полковник в отставке, депутат парламента Лео Куннас.

«Конечно, есть возможность. Сейчас уже видно по видео и снимкам, что вертолеты сбиты и танки с бронетехникой уничтожены, есть военнопленные. Но, конечно, российская армия сильна», — подчеркнул Куннас.

По оценке бывшего командующего Силами обороны Эстонии, депутата Европарламента Рихо Терраса, Россия попытается в кратчайшие сроки занять обширные территории Украины, а после начать процесс переговоров.

«Мне кажется, что это именно то, к чему все идет. Мои друзья на Украине до этого были оптимистично настроены, а теперь говорят, что сопротивляться смогут от нескольких часов до нескольких дней», — заявил Террас.

По оценке Куннаса, Украина должна обязательно удержать крупные города, такие как Киев и Харьков, потому что взять их штурмом у российских войск не получится. В пример он приводит штурм Грозного, а этот город был значительно меньше.

«Если Россия хочет победить, тогда Россия должна мобилизовать армию военного времени. Теми силами, которыми они пошли на войну, силами мирного времени, не выиграть», — считает военный эксперт Куннас.