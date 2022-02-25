Москва, 25 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Благодаря сильному отскоку котировок 25 февраля биткоин смог отыграть большую часть потерь на текущей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Криптовалюта

«Теперь главная криптовалюта вполне может продемонстрировать рост вплоть до $50 тысяч.

Вот только происходить это будет все еще в рамках глобального нисходящего тренда, вследствие чего это будет в первую очередь тактическое отступление продавцов перед дальнейшей атакой на нижние рубежи с конечной целью в $20 тысяч.

Позитивных новостей все еще нет, тогда как к текущему моменту всем уже должно было стать очевидно, что биткоин не является аналогом золота и активом-убежищем.

Рост 24 февраля во многом происходил на фоне отскока американских активов, но насколько длительным он окажется совершенно непонятно.

Особенно в свете начавшихся переговоров о поднимающей голову стагфляции: замедление экономики на фоне растущих продовольственных цен, в США.

Все с нетерпением ждут реакции ФРС США на растущие сырьевые цены и турбулентность на рынках», — пояснил эксперт.

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