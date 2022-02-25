Москва, , 13:51 — REGNUM Упрёки Запада в адрес России по поводу использования понятия спецоперации выглядят странно на фоне практики самих Соединённых Штатов и Великобритании. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

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«В области эвфемизмов здесь нам учиться и учиться у англо-саксов. Возьмите только описание всех тех интервенций, которые были произведены против Югославии — это была борьба за демократию, никаких эвфемизмов, я понимаю. Возьмите только разрушение Ирака, разрушение Ливии — это тоже была борьба за продвижение демократии. Сотни и сотни тысяч погибших», — заявил Лавров.

«Поэтому по эвфемизмам я с вами даже не буду состязаться», — указал он.