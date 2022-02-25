Москва, , 13:51 — REGNUM Зависимость России от США в сфере высоких технологий за последние годы сокращалась и была нацелена на импортозамещение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута», — сказал Песков.

По его словам, в сферах, где цель была достигнута не в полной мере, «имеется потенциал для ускоренного достижения, поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер».