Уфа, 25 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Порядка 500 человек эвакуировали из торгового центра в Уфе из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

13.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС в торговом центре

Сообщается, что днем 25 февраля спасатели Уфы получили информацию о то, что в торговом центре «Мега» на ул. Рубежная, 174 в подсобном помещении на первом этаже предварительно произошло оплавление корпуса портативного зарядного устройства (повербанк). В итоге произошло задымление и сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, распространения не допущено.

Из торгового центра было эвакуировано почти 500 человек. К счастью никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.