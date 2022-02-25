Москва, , 13:56 — REGNUM Будапештский меморандум, подписанный Украиной, не предполагает поддержки режима, который объявил геноцид своего народа. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Надеюсь, Будапештский меморандум все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты, нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части всего собственного народа», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году. Тогда Украина отказалась от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать её безопасность. Официальный представитель МИД РФМария Захарова заявила 24 февраля, что именно после этих слов Зеленского ситуация в отношении Донбасса полностью изменилась для России.

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