Джакарта, , 13:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил 1 марта Днём защиты государственного суверенитета, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Согласно указу президента, 1 марта становится Днем защиты государственного суверенитета, но этот день не является праздником.

Дата выбрана в честь наступления, которое произошло 1 марта 1949 года. Март 1949 года стал важной частью истории борьбы индонезийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель по международным отношениям из университета Аль-Азхар Рамдан Мухаймин считает, что Индонезия может использовать многостороннюю дипломатию для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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